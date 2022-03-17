Із четверга, 17 березня, в Івано-Франківську неправильно припарковані автомобілі будуть конфісковувати і передавати на потреби Збройних сил України. Про відповідне рішення заявив мер міста Руслан Марцінків під час ранішнього ефіру на радіо «Західний полюс».

За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, у місті почастішали випадки порушення правил паркування, автомобілі заважають проїзду, тому із четверга, 27 березня, за неправильно припарковані автомобілі будуть вилучати на потреби ЗСУ. Це стосується і водіїв-переселенців, і місцевих мешканців.

«Багато внутрішньо переміщених осіб і багато наших забули, що треба залишатися людьми і паркуватися нормально, не перешкоджати руху транспорту. Хочу звернутися до водіїв: буквально із сьогоднішнього дня починають працювати інспектори з паркування. У нас бракує техніки у Збройних силах – джипи, пікапи, інші… У військовий час ми можемо мобілізовувати ці транспортні засоби на потреби Збройних сил України», – сказав міський голова.

Також Руслан Марцінків уточнив, що якщо автомобілі будуть припарковані у недозволених місцях, їх спочатку забиратимуть на штрафмайданчик, а пізніше – відправлятимуть військовим. «Війна війною, але людьми треба залишатися у будь-яких обставинах», – додав мер.

Зазначимо, міський голова Мукачева Андрій Балога у понеділок, 14 березня, звернувся до водіїв-переселенців та попросив їх зважати на правила дорожнього руху та на правильне паркування. У разі порушень міська влада готова евакуйовувати автомобілі на штрафмайданчик і передавати їх на потреби ЗСУ. Крім того, про проблеми із паркуванням у центрі міста заявляв і мер Львова Андрій Садовий, він попросив зважати на правила дорожнього руху та наголосив, що у разі продовження такої ситуації, міська влада прийматиме більш жорсткі рішення.