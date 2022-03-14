Мер Мукачева оприлюднив приклади паркування водіїв у центрі міста

Міський голова Мукачева Андрій Балога звернувся до водіїв-переселенців та попросив їх зважати на правила дорожнього руху та на правильне паркування. У разі порушень міська влада готова евакуйовувати автомобілі на штрафмайданчик і передавати їх на потреби ЗСУ.

Відповідне звернення Андрій Балога опублікував у неділю, 13 березня, у Facebook. За його словами, багато приїжджих у Мукачево водіїв паркуються хаотично, з порушенням правил, створюючи при цьому скупчення транспорту. Зокрема, міський голова попросив водіїв, які нещодавно приїхали в місто, паркуватися згідно з правилами, щоб не створювати затори.

«Тому велике прохання, паркуйтеся відповідно до правил. Інакше нам доведеться не тільки виписувати штрафи, а й евакуйовувати автомобілі на штрафмайданчик і передавати їх на потреби наших захисників, відповідно до воєнного стану в Україні», – йдеться у зверненні Андрія Балоги.

Нагадаємо, 7 березня голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита заявив, що від водіїв, які керують автомобілями у нетверезому стані, вилучатимуть їхні автомобілі та передаватимуть у користування Збройним силам України. Нещодавно у Мукачеві у 38-річного водія, який керував авто під наркотиками, конфіскували BMW X5. Крім того, виявилося, що чоловік ухиляється від призову до служби в ЗСУ, йому вручили повістку.

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