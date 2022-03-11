38-річний водій BMW X5 перебував за кермом під наркотиками

У Мукачеві патрульні поліцейські спільно з працівниками військкомату конфіскували у п’яного водія його BMW X5. Крім того, виявилося, що 38-річний чоловік ухиляється від призову до служби в ЗСУ, йому вручили повістку.

Як у п’ятницю, 11 березня, повідомила прес-служба патрульної поліції Закарпаття, водія затримали на вулиці Шенборна у Мукачеві у четвер, 10 березня, близько 20:00.

«Під час спілкування поліцейські помітили у керманича ознаки наркотичного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на стан сп‘яніння у медичному закладі. Висновок лікаря-нарколога — позитивний», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Також відомо, що затриманий водій ухилявся від служби у Збройних силах України. Працівники військкомату вручили йому повістку на місці. Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Закарпаття, затриманим водієм виявився 38-річний мешканець села Великі Лучки Мукачівського району.

На водія склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) та вилучили у нього автомобіль BMW X5 на користь держави.

Зазначимо, 7 березня на голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита заявив, що від водіїв, які керують автомобілями у нетверезому стані, вилучатимуть їхні автомобілі та передаватимуть у користування Збройним силам України. Наразі в області нараховується три автомобілі, які були конфісковані у п'яних водіїв.

Нагадаємо, з 1 березня на території Закарпаття заборонено продаж алкоголю та речовин, вироблених на спиртовій основі. Таке рішення прийняла рада оборони області у зв’язку з дією воєнного стану. Йдеться про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного), котра поширюється й на бари, кафе, ресторани.

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