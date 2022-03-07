Авто передадуть на фронт та у частини на місцях

На Тернопільщині за добу 6 березня правоохоронці вилучили п'ять автомобілів в п'яних водіїв. Загалом таких транспортних засобів в області вже є 10. Авто передадуть на потреби військовослужбовців в місця, де зараз ведуться бойові дії. Про вилучені авто після засідання штабу оборони Тернопільщини повідомив голови Тернопільської ОДА Володимир Труш.

«Наша патрульна поліція їздить по області і виявляє п'яних водіїв. Автомобілі будуть конфісковані на користь армії. І хочу повідомити, що станом на сьогодні, 6 березня, ми маємо вже 10 таких автомобілів. Це слід розуміти так, що 10 людей зголосилися, випивши алкоголь чи прийнявши наркотики, віддати свої машини в нашу тероборону, Нацгвардію, військовим. Я наголошую, що цей челендж продовжується і хто хоче, не розуміючи, яку він загрозу несе бувши п'яним за кермом, може долучитися», – повідомив голова обласної воєнної адміністрації Тернопільщини Володимир Труш.

Правоохоронці не уточняють, де саме і за яких обставин вилучили автомобілів. Також не надають відомостей про марки машин та інформацію про водіїв.

Нагадаємо, що в Тернопільській області до вчора вже було вилучено п'ять автомобілів у водіїв, які сіли за кермо напідпитку. Тепер кількість авто становить десять. Усіх їх передадуть військовослужбовцям, які боронять українську землю від російських загарбників. Рішення про вилучення авто в нетверезих водіїв прийняли також на Закарпатті, Буковині та Рівненщині. В Чернівецькій області вилучили вже чотири авто, а в Рівненській – два авто. Лідером серед кількості конфіскованих автомобілів в нетверезих водіїв все-таки стала Тернопільщина. За чотири дні тут вилучили 10 автівок.

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