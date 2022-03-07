На території Закарпатської області від водії, які керують автомобілями у нетверезому стані, вилучатимуть їхні машини та передаватимуть у користування Збройним силам України. Про відповідне рішення у понеділок, 7 березня, повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

За словами керівника військової адміністрації, автомобілі всіх водіїв, які будуть затримані п’яними за кермом, будуть конфісковані та передані для потреб Збройних сил України.

«Мною було заборонено продаж алкоголю, але поліція все одно фіксує випадки п’яного водіння. Тому сьогодні було прийнято рішення щодо вилучення транспортних засобів нетверезих водії та передачі їх на потреби ЗСУ», – сказав Віктор Микита.

«Закликаю всіх, перед тим, які сісти п’яним за кермо, добре подумати. Бо такі водії будуть нести кримінальну відповідальність, а автомобіль буде служити Збройним Силам України», – додав голова Закарпатської обласної військової адміністрації.

Зазначимо, рішення вилучати автомобілі п'яних водіїв на потреби армії раніше було прийнято на Буковині та Рівненщині. Зокрема, у Чернівецькій області вже конфіскували чотири автомобілі для потреб Збройних сил і територіальної оборони, у Рівному – вже два автомобілі п'яних водіїв виучили на користь тероборони.

Нагадаємо, з 1 березня 2022 року на території Закарпаття заборонено продаж алкоголю та речовин, вироблених на спиртовій основі. Таке рішення прийняла рада оборони області у зв’язку з дією воєнного стану. Йдеться про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного), котра поширюється й на бари, кафе, ресторани.

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