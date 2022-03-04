У Чернівецькій області вчора, 3 березня, у нетверезих водіїв конфіскували чотири автомобілі. Одну з автівок передали у користування військовим, інші наразі знаходяться в теробороні. Відтепер увесь конфіскований через п’яне водіння транспорт у Чернівецькій області передаватимуть на потреби Збройних сил України.

Про передачу авто військовим у п’ятницю, 4 березня, повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук. Він зазначив, що рішення про конфіскацію прийняли на засіданні військового штабу.

«Вчора, на засіданні військового штабу прийняли рішення дозволити правоохоронним органам конфіскацію авто на користь ЗСУ в тих водіїв, які перебувають за кермом в нетверезому стані. Вчора конфіскували чотири автівки, одна вже допомагає нашій армії», – повідомив Роман Клічук.

Міський голова Чернівців звернувся до мешканців з проханням повідомляти поліцію про тих, хто сів за кермо п‘яним, особливо на джипах, які так зараз потрібні. Як повідомила ZAXID.NET речниця патрульної поліції Чернівецької області Юля Замерзляк, патрульні передаватимуть конфісковані автівки до штабу військової адміністрації, де вже вирішуватимуть, де цей транспорт може бути корисним.

Зазначимо, з 27 лютого на території Буковини ввели цілодобову заборону на продаж алкоголю. Відповідно, розпиття алкоголю в громадських місцях теж є заборонено.