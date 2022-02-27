Такі рішення ухвалила Чернівецька обласна військова адміністрація

У Чернівецькій області з неділі, 27 лютого, запровадили комендантську годину. Діятиме вона з 22:00 до 6:00. В цей час заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень особи. Крім того, в області заборонили продавати алкоголь. Заборона почне діяти з відсьогодні, 27 лютого.

Про запровадження комендантської години та заборону продажу алкоголю на території Чернівецької області у неділю, 27 лютого, повідомив голова Чернівецької військової адміністрації Сергій Осачук.

«З неділі, 27 лютого, запроваджується комендантська година. Вона починає діяти з 22:00 на території Чернівецької області в у сіх районах та усіх населених пунктах. У цей час вихід з будинків, рух вулицями на авто для цивільного населення заборонено, виключно для служб та органів безпеки порядку», – повідомив голова Чернівецької військової адміністрації Сергій Осачук.

Крім того, в з 27 лютого на території області вводять цілодобову заборону на продаж алкоголю. Відповідно, розпиття алкоголю в громадських місцях теж є заборонено.

Нагадаємо, у Чернівецькій області діє цілодобовий гуманітарний штаб. Там збирають речі для людей, які їдуть з інших міст, у штаб можна звернутись, якщо ви потребуєте будь-якої допомоги.

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