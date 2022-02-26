У Чернівці 26 лютого евакуаційним потягом з Києва прибудуть біженці

У Чернівецькій області власників готелів, хостелів, апартаментів та садиб просять надати прихисток переселенцям. Про це сьогодні, 26 лютого, повідомила прес-служба військової адміністрації Чернівецької області. Наразі в Чернівці евакуаційним потягом прибудуть біженці. Крім того, в адміністрації просять допомогти зібрати необхідні для тероборони речі. Також нагадують про збір гуманітарної допомоги переселенцям.

«Закликаємо галузі гостинності (готелі, хостели, садиби та апартаменти) максимально активізуватися. Зараз особливо потрібна ваша допомога. Нараз тисячі евакуйованих людей шукають прихистку й ви ті, хто може надати цей прихисток! Будьте зібраними та підтримуйте один одного», – йдеться в повідомленні прес-служби Чернівецької військової адміністрації.

Там уточнили, що прихистити евакуйованих можна за допомогу ресурсу «Прихисток - прихисти своїх», натиснувши на кнопку «Надати житло». Зазначимо, вчора «Укрзалізниця» відправила з Києва евакуаційний потяг в Чернівці.

Чернівецька військова адміністрація просить також буковинців допомогти зібрати необхідні для тероборони речі. Необхідно зібрати 20 рацій Walkie-Talkie або Baogeng; 20 аптечок першої допомоги; 10 тепловізорів; 10 біноклів; 5 генераторів. Збір триватиме до 14:00, щоб передати спорядження треба зателефонувати за номером: 050 673 93 98.

Нагадаємо, у Чернівецькій області діє цілодобовий гуманітарний штаб. Там збирають речі для людей, які їдуть з інших міст, у штаб можна звернутись, якщо ви потребуєте будь-якої допомоги.

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