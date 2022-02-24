Адміністрація «Калинівського» ринку Чернівців просить приносити речі першої потреби

У Чернівецькій області прийматимуть евакуйованих з небезпечних регіонів України мешканців. Наразі у Чернівцях для них готують гуртожитки та збирають речі першої потреби. Буковинців закликають зголошуватись прийом переселенців у свої помешканнях. А для тих, хто потребує прихистку, створили «гарячу лінію». Про прийом переселенців у четвер, 24 лютого, повідомила прес-служба Чернівецької ОДА.

«Буковина готова приймати на своїй території українців з інших регіонів. Люди, що прибувають та потребують розміщення, можуть звернутися на «гарячу лінію»: +38 (095) 153 62 98 та +38 (098) 508 84 84. Лінії працюватимуть цілодобово», – йдеться в повідомленні прес-служби Чернівецької ОДА.



Міський голова Чернівців Роман Клічук повідомив «Суспільному», що Чернівці точно зможуть прийняти 14 тис. мешканців з інших міст. За його словами, евакуйованих розміщуватимуть у благодійних центрах, дитячих таборах, церквах, школах, спортивних закладах, по можливості в готелях. Крім того, людей також зможуть розташувати у гуртожитках, які є на балансі міста. З першого гуртожитку ЧНУ вже переселили студентів у другий гуртожиток, щоб звільнити 400 місць для переселенців. Про це ZAXID.NET повідомили самі студенти.

У прес-службі міськради Чернівців закликали чернівчан згоджуватись приймати евакуйованих українців у своїх помешканнях. Якщо у вас є можливість прийняти у себе людей, які потребують прихистку, дзвоніть за номерами: 15-80 та +38 (050) 222 15 80.



Допомогти чернівчан зібрати речі першої потреби закликав й керівник «Калинівського» ринку Олег Гульпак. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. «До нас прямуватимуть переселенці, люди з евакуйованих територій. На цей момент потрібна допомога з карематами, спальними мішками, термосами, одноразовим посудом. Хто може відгукнутися на наше прохання, просимо звернутися в адміністрацію комунального підприємства, таким чином ми зорганізуємося і зможемо допомогти тим людям, які постраждали від російської агресії», – повідомив Олег Гульпак. За його словами, наразі ринок працює у штатному режим.

Нагадаємо, раніше ми публікували карту захисних споруд у Чернівцях, а також розповідали, як діяти в екстрених ситуаціях. Крім того, у містах України можуть бути диверсанти, тому чернівчан просять бути пильними й повідомляти про підозрілих людей. Зазвичай вони одягнені в камуфляж із червоними стрічками.

Хроніка вторгнення Росії – у прямій трансляції ZAXID.NET.