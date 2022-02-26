25 лютого українці масово намагаються перетнути кордон у Шегинях

Через вторгнення ворожих військ понад 40 тисяч українців за добу перетнули кордон з Польщею на Львівщині. Про це ZAXID.NET повідомила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська.

Речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська розповіла ZAXID.NET, що за попередню добу, 25 лютого, прикордонники оформили 40,7 тис. людей на виїзд з України. Більшість серед них – це жінки з дітьми, оскільки в Україні діють обмеження на виїзд чоловіків за кордон. Серед пішоходів найнапруженіша ситуація у Шегинях

«Ми відкрили піші переходи й на інших пунктах пропуску, але ще не всі люди знають про це, і ті люди, які вже чекали у Шегинях, то вони й надалі стоять у черзі. Звичайно, напруженість є, бо люди втомлені, їх можна зрозуміти», – сказала Олександра Кучковська та додала, що прикордонники працюють у посиленому режимі.

Як повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби, станом на 07:30 суботи, 26 лютого, найбільші черги фіксують на кордоні з Польщею. Так у чергах стояли понад 11,6 тис. людей, зокрема:

«Ягодин» - 3500

«Рава-Руська» - 900

«Грушів» - 700

«Устилуг» - 1800

«Угринів» - 1150

«Смільниця» - 1050

«Шегині» - 2230

«Краківець» - 1400

Із вечора 25 лютого у всіх автомобільних пунктах пропуску на ділянці Львівського прикордонного загону та пункті пропуску «Устилуг», що на Волині, запрацювали пішохідні пункти пропуску.

Перетнути українсько-польський кордон зараз можна без закордонних паспортів та сертифікатів про вакцинацію чи ПЛР-тестів. Дорослим для перетину кордону достатньо внутрішнього паспорта, а дітям – свідоцтва про народження.

Нагадаємо, що зараз в Україні запроваджений воєнний стан і чинна заборона на виїзд чоловіків віком 18 – 60 років за кордон. Ці обмеження не стосуються чоловіків, які мають:

посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, або

висновок військово-лікарської комісії про непридатність

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або

які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років

на утриманні яких є дитина з інвалідністю.

А також тих, хто є:

усиновителем

опікуном

чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Павел Шефернакер заявив Reuters, що загалом близько 100 тис. людей перейшли в Польщу з України після того, як Росія розпочала війну.

Раніше міністр закордонних справ Молдови повідомляв, що станом на 25 лютого вони прийняли понад 25 тис. біженців.

Хроніка вторгнення Росії. День третій – у прямій трансляції ZAXID.NET.