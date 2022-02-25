Українські військові другий день протистоять російській агресії та захищають міста від ворожих військ. 25 лютого наші військові обороняють Київ, там зараз ведуться одні з найзапекліших боїв. Вночі уламок ворожої ракети влучив у житлову багатоповерхівку столиці, ввечері у місті лунали вибухи.

Бої точаться у різних областях. За даними ЗСУ, за півтори доби кількість втрат з боку окупаційних військ РФ перевищує 2800 людей та близько 600 одиниць техінки.

ZAXID.NET зібрав підсумки другого дня війни та коротко розповідає про наші перемоги та втрати.

Звідки атакували

Вночі 25 лютого у Києві уламок ракети влучив у житлову багатоповерхівку на вул. Кошиця, 7а. За даними мера Києва Віталія Кличка, четверо людей поранені, зокрема одна людина у важкому стані. Згодом наші військові знешкодили захоплені росіянами вантажівки ЗСУ, які проривались на Київ.

На Київщині зараз ведуться одні з найзапекліших боїв, адже окупанти намагаються прорватись у столицю. Кличко повідомляє, що ситуація є загрозливою, оскільки війська окупантів підійшли впритул до столиці. Ввечері у місті лунали вибухи.

Російська армія обстрілює з «Градів» також населені пункти на Київщині. Зокрема, дитячий будинок у м. Ворзель Київської області, де у той час перебували 50 дітей. На щастя, вони не постраждали. Ввечері з «градів» почали обстрілювати смт Іванків, там фіксують пожежі, у прес-службі МВС повідомляють про жертви серед цивільних.

Російські окупанти обстріляли Харків з «градів», один з снарядів застряг просто серед дороги. Ворог наступав на Сумщину, Чернігівщину. Ввечері ворог прорвав оборону Херсона, голова Херсонська ОДА повідомив про значні втрати.

Важливу заяву зробив Генсек НАТО Єнс Столтенберг. НАТО активувало оборонний план і надасть Україні системи протиповітряної оборони.

Наші військові тримають оборону українських міст та дають відсіч окупантам, проте допомогти їм може кожен. Ми зібрали найпростіші рецепти «коктейлів Молотова», а також повідомляємо про ворожі мітки, які потрібно знищувати як тільки помітите їх на дорогах. Поліція також просить голів ОСББ закрити доступ до дахів багатоповерхівок, адже на дахах будинків можуть наносити мітки для окупантів.

Задля вашої безпеки також пропонуємо переглянути рекомендації СБУ щодо поведінки під час обстрілів для цивільного населення.

Втрати російських окупантів

На Чернігівщині знищили 20 ворожих танків, а також ще 10-15 одиниць техніки, яка рухалась на Чернігів. Українські війська також знищили колону росіян, які рухалися в центр Києва. Вони використовували захоплену українську техніку, зокрема два ББМ «Козак», три КРАЗИ та ГАЗ-66.

За півтори доби українські військові знищили 2800 росіян, що вторглися у нашу країну. Підрозділи ЗСУ знищили близько 600 одиниць ворожої техніки: бойові броньовані машини різних типів, танки, літаки та гелікоптери.

За даними сухопутних військ ЗСУ, такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.

Втрати ЗСУ та мирного населення

25 лютого генштаб ЗСУ повідомив про морського піхотинця з Тернопільщини Віталія Скакуна, який пожертвував власним життям, щоб виконати бойове завдання. Військовий підірвав міст на Херсонщині разом із собою, щоб зупинити колону російських танків.

Під час обстрілів на Київщині є втрати серед мирного населення. КМДА повідомила про чотирьох вбитих та понад 15 поранених. Ввечері з «градів» почали обстрілювати смт Іванків, там фіксують пожежі, у прес-службі МВС повідомляють про жертви серед цивільних.

Ворог прорвав оборону Херсона, голова Херсонська ОДА повідомив про значні втрати.

В Охтирці Сумської області померла дитина, яку поранили російські війська, коли обстрілювали дитячий садок. У області окупанти також обстріляли цивільне авто, один чоловік загинув, ще одного доставили у лікарню.

Обстріли відбуваються й у середмісті Харкова. Голова ОДА повідомив про обстріл Центру крові та навчального закладу, є жертви серед мирного населення. Упродовж двох діб від російських обстрілів на Харківщині загинули 11 людей, з них четверо військових, ще 82 людини отримали поранення (з них 23 військових).

Хроніка вторгнення Росії. День другий – у прямій трансляції ZAXID.NET