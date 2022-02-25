Вибухи почалися близько 20:35

У п’ятницю, 25 лютого, у Києві близько 20:35 почалися вибухи. За даними мера столиці Віталія Кличка, 5 вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6.

«Аварійно-рятувальні служби слідують туди. З’ясовуємо деталі», – йдеться у повідомленні.

Також в КМДА попередили про загрозу авіаудару та закликали всіх мешканців перейти в укриття.

Зазначимо, що раніше міський голова Києва заявив про загрозливу ситуацію для Києва: ця ніч буде дуже складною.

«Ситуація зараз для Києва – без перебільшення – загрозлива. Наступна ніч, особливо під ранок, буде дуже складною. Російські війська – впритул до столиці. Військові і правоохоронці знешкоджують у місті диверсійні групи», – цитує мера столиці «Українська правда».

У столиці взяті під охорону і особливий контроль мости. На них чергує військова техніка та бійці Збройних сил.

Також обладнують блокпости не тільки на основних в’їздах у місто, встановлюють блоки на мостах і на в’їздах, що перекривають рух біля стратегічних об'єктів у столиці. Влада робить це для захисту Києва.

«Для оборони столиці від агресора, який насувається, вже на 100% укомплектована 112 бригада територіальної оборони Києва. Зараз ми вирішуємо питання про створення додаткових підрозділів захисників Києва», – сказав мер.

«Якщо ви бачите на будівлях, тротуарах чи зелених зонах так звані мітки, то одразу сповіщайте про них правоохоронців чи муніципальну охорону. Або самі зафарбовуйте чи засипайте землею. Це можуть бути хрестики, кола, нанесені фарбою, для коригування вогню ворога», – йдеться у повідомленні.

Хроніка другого дня опору – у прямій трансляції ZAXID.NET