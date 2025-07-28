Юлія Латиніна потрапила під санкції РНБО 20 липня

В Україні ютуб заблокував канал російської псевдоопозиційної блогерки Юлії Латиніної, яка поширювала антиукраїнську пропаганду та деструктивні наративи. Про це повідомив у понеділок, 28 липня, голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Канал Юлії Латиніної вже недоступний в ютубі на території України. На каналі росіянки – понад 760 тис. підписників.

Зазначимо, Латиніна неодноразово виправдовувала російську агресію та висловлювала антиукраїнські наративи. Крім того, росіянка проводила спільні стріми з колишнім радником Офісу президента Олексієм Арестовичем, канал якого заблокували раніше.

Нагадаємо, Латиніна разом з російською пропагандисткою Аксьоновою та ексдепутаткою від проросійської партії «Україна — вперед» та забороненої ОПЗЖ Наталією Королевською опинилися під санкціями РНБО. 20 липня президент України Зеленський підписав указ про запровадження проти них персональних санкцій. Серед обмежень – блокування ютуб-каналів.

На початку травня ютуб заблокував канал колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича та ще низки проросійських блогерів і пропагандистів. Канал Арестовича, на який підписалося 1,89 млн користувачів, заблокували після запровадження проти нього персональних санкцій. На початку липня після запровадження санкцій РНБО в Україні також заблокували ютуб-канали нардепа-втікача Дмитрука та ексдепутата Мосійчука.