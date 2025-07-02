Артем Дмитрук та Ігор Мосійчук потрапили у санкційні списки РНБО

Ютуб заблокував на території України канали колишнього нардепа Ігоря Мосійчука та депутата-втікача Артема Дмитрука. Проти обох раніше запровадили санкції РНБО, повідомив у середу, 2 липня, Центр протидії дезінформації.

Станом на 18:00 2 липня ютуб-канал депутата Артема Дмитрука недоступний. На каналі нардеп, який втік з України наприкінці серпня 2024 року до оголошення йому про підозру за напад на правоохоронця та військового, поширював проросійські наративи та звинувачував українську владу в репресіях. На каналі Дмитрука – понад 49 тис. підписників.

Нагадаємо, після втечі Дмитрука його оголосили в розшук та підозрюють в незаконному перетині державного кордону. Журналісти Bihus.Info восени 2024 року повідомили, що Артем Дмитрук проживає в Лондоні, де продовжує записувати відео на свій ютуб-канал.

Крім того, ютуб заблокував новий канал Nosorog News колишнього нардепа Ігоря Мосійчука, на якому той також транслював російські наративи. На ютуб каналі Мосійчука було майже 10 тис. підписників.

Попередній ютуб канал екснардепа ютуб заблокував на початку червня, разом із каналом проросійського громадського активіста Ростислава Шапошнікова.

Зазначимо, проти Дмитрука і Мосійчука запровадити санкції РНБО 25 травня та 22 червня 2025 року.

Нагадаємо, на початку травня ютуб заблокував канал колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича та ще низки проросійських блогерів і пропагандистів.Канал Олексія Арестовича, на який підписалося 1,89 млн користувачів, заблокували після запровадження проти нього персональних санкцій.