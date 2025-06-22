Зеленський ввів санкції проти нардепа Артема Дмитрука та продюсера Владислава Ряшина

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, які ведуть бізнес на окупованих територіях, зокрема у Криму. Про це він написав у своїх соцмережах у неділю, 22 червня.

Відповідно до указу №417/2025, опублікованому на сайті президента, під санкційні обмеження потрапили 13 громадян та вісім компаній.

Зокрема нові санкції спрямовані проти:

скандального народного депутата-втікача Артема Дмитрука, якого підозрюють у нападі на правоохоронця та військового. Після того як він утік до Лондона, його оголосили в міжнародний розшук і заочно арештували;

колишнього народного депутата Олександра Онищенка – організатора «газової схеми», яка завдала збитків державній НАК «Нафтогаз України» на понад 740 млн грн;

українського продюсера та експрезидента кінокомпанії Star Media Владислава Ряшина. Після початку повномасштабного вторгнення Ряшин продовжував заробляти на українському та російському ринках, а згодом отримав громадянство Кіпру.

Також під обмеження потрапили вісім компаній, шість з них мають кіпрську реєстрацію, ще дві – російську. Йдеться про:

Arricano Real Estate Ltd;

U.A. Terra Property Management Limited;

Museo Holdings Limited;

Sunloop Co Limited;

Praxifin Holdings Limited;

Twible Holdings Limited;

ТОВ «Зелене місто»;

ТОВ «Південна галерея»

«І це сьогодні тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб. Маємо інформацію від спеціальних служб – реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення», – написав президент.

Нагадаємо, 21 червня Володимир Зеленський повідомив, що Україна проведе місяць особливих заходів тиску на Росію. Упродовж цього часу Україна також планує увести внутрішні санкції проти співучасників російського вторгнення та посприяти ухваленню нового санкційного пакета партнерів України проти РФ.