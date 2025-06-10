Володимир Зеленський запровадив нові санкції

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про нові санкції проти 48 фізичних та дев’яти юридичних осіб. Про це йдеться в указі № 395/2025, опублікованому на сайті президента у вівторок, 10 червня.



Зокрема, під санкційні обмеження потрапили російський «військкор» Роман Альохін, керівник «регіонального штабу "Юнармії"» в окупованому Криму Сергій Гаврильчук, начальник управління президента РФ з громадських проєктів Сергій Новіков та депутат Палати представників Білорусі Дмитро Шевцов. Низка російських та білоруських посадовців з санкційного списку – причетні до депортації українських дітей.

Також нові санкції спрямовані проти дев’яти пропагандистських організацій. Деякі з них беруть участь у «військово-патріотичному вихованні» українських дітей на окупованих територіях.

Загалом йдеться про:

«Міжнародний дитячий центр “Артек”»;

Всеросійський громадсько-державний рух дітей та молоді «Рух перших», Москва;

Регіональне відділення Загальноросійського громадсько-державного руху дітей та молоді «Рух перших», окупований Генічеськ Херсонської області;

Автономну некомерційну організацію «Центр гуманітарних і культурних ініціатив “Світанок”», Москва;

«Мелітопольський державний університет»;

«Російське товариство “Знання”», Москва;

«Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії міста Севастополя»;

«Морський інноваційний центр регіонального відділення Загальноросійської громадсько-державної організації “Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії міста Севастополя”»;

Всеросійську громадську організацію морських піхотинців «Тайфун», Москва.

Як писав ZAXID.NET, 25 травня президент Володимир Зеленський запровадив санкції щодо проти компаній, пов’язаних із казино Pin-Up. Окрім цього, під обмеження потрапили Олександр Богуслаєв, син експрезидента компанії «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва, помічник диктатор Чечні Рамзана Кадирова Ахмед Дудаєв, а також колишній народний депутат Ігор Мосійчук та громадський активіст Ростислав Шапошніков.