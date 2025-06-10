Україна ввела санкції проти табору «Артек» та низки російських організацій
Окрім цього, під санкції також потрапили 48 фізичних осіб
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про нові санкції проти 48 фізичних та дев’яти юридичних осіб. Про це йдеться в указі № 395/2025, опублікованому на сайті президента у вівторок, 10 червня.
Зокрема, під санкційні обмеження потрапили російський «військкор» Роман Альохін, керівник «регіонального штабу "Юнармії"» в окупованому Криму Сергій Гаврильчук, начальник управління президента РФ з громадських проєктів Сергій Новіков та депутат Палати представників Білорусі Дмитро Шевцов. Низка російських та білоруських посадовців з санкційного списку – причетні до депортації українських дітей.
Також нові санкції спрямовані проти дев’яти пропагандистських організацій. Деякі з них беруть участь у «військово-патріотичному вихованні» українських дітей на окупованих територіях.
Загалом йдеться про:
- «Міжнародний дитячий центр “Артек”»;
- Всеросійський громадсько-державний рух дітей та молоді «Рух перших», Москва;
- Регіональне відділення Загальноросійського громадсько-державного руху дітей та молоді «Рух перших», окупований Генічеськ Херсонської області;
- Автономну некомерційну організацію «Центр гуманітарних і культурних ініціатив “Світанок”», Москва;
- «Мелітопольський державний університет»;
- «Російське товариство “Знання”», Москва;
- «Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії міста Севастополя»;
- «Морський інноваційний центр регіонального відділення Загальноросійської громадсько-державної організації “Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії міста Севастополя”»;
- Всеросійську громадську організацію морських піхотинців «Тайфун», Москва.
Як писав ZAXID.NET, 25 травня президент Володимир Зеленський запровадив санкції щодо проти компаній, пов’язаних із казино Pin-Up. Окрім цього, під обмеження потрапили Олександр Богуслаєв, син експрезидента компанії «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва, помічник диктатор Чечні Рамзана Кадирова Ахмед Дудаєв, а також колишній народний депутат Ігор Мосійчук та громадський активіст Ростислав Шапошніков.