Суд конфіскував транспортні засоби, об’єкти нерухомості, корпоративні права та гроші Олексія Попова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду в понеділок, 26 травня, стягнула в дохід держави майно власника мережі АЗС на окупованій частині України. За даними медіа, зокрема LIGA.net, ідеться про підсанкційного підприємця з Мелітополя Олексія Попова, який через свою мережу заправок постачав пальне солдатам ЗС РФ.

Раніше повідомлялось, що ВАКС відмовив мін’юсту в позові про стягнення майна Попова в дохід держави начебто через відсутність достатніх доказів того, що він безоплатно передавав ресурси окупаційній адміністрації. Однак 26 травня Апеляційна палата суду скасувала це рішення та ухвалила нове на користь позивача.

У пресслужбі АП ВАКС повідомили, що суд стягнув у дохід України транспортні засоби, об’єкти нерухомості, корпоративні права та гроші бізнесмена.

«Рішення про стягнення активів у дохід держави набуло законної сили та не підлягає подальшому оскарженню», – ідеться в повідомленні.

Олексій Попов володіє невеликою мережею АЗС Oil Transit, що діє на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей, а також нафтобазою у Вінницькій області.

Слідчі з'ясували, що Попов з травня по червень 2023 року у співпраці з окупаційною владою організував постачання бензину та дизельного пального з Росії через Крим – на території окупованих Херсонщини та Запоріжжя. Російське паливо підприємець продавав через власну мережу автозаправних станцій, а також передавав російським солдатам на окуповані території.

Раніше ZAXID.NET писав, що ВАКС конфіскував у колишнього керівника охорони Януковича В’ячеслава Заневського майно на 100 млн грн. Ідеться про готель в Буковелі, земельні ділянки, квартири, авто та інше.