У дохід держави стягнули активи колишнього керівника охорони Януковича
У дохід держави стягнули земельні ділянки, квартири, автомобіль та інші активи В’ячеслава Заневського
Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи В’ячеслава Заневського, який був керівником охорони Віктора Януковича. Про це у середу, 5 лютого, повідомило Міністерство юстиції України.
«Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до В’ячеслава Заневського про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», – йдеться у повідомленні.
У дохід держави стягнули:
- 100% статутного капіталу ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ»;
- 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності;
- 12 земельних ділянок;
- 2 квартири;
- 4 паркувальних місця;
- транспортний засіб;
- 10 одиниць зброї;
- понад 300 тис. грн.
В'ячеслав Заневський: що відомо
Заневський – офіцер російської армії, екскерівник охорони Віктора Януковича, власник 100% корпоративних прав ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ», яким здійснюється управління готельним комплексом AmstelSki в Буковелі. Після початку повномасштабного вторгнення він організовував будівництво військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, брав участь при будівництві мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим.
Також слідчі встановили, що Заневський безпосередньо допомагав російській армії у пошуках військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотично налаштованих громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
У травні 2023 року СБУ повідомила йому про підозру. Заневського підозрюють у пособництві Росії під час окупації Херсонської та частини Миколаївської областей.
20 березня 2023 року СБУ арештувала його майно на 50 млн грн.