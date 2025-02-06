Заневського підозрюють у пособництві Росії під час окупації Херсонської та Миколаївської областей

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи В’ячеслава Заневського, який був керівником охорони Віктора Януковича. Про це у середу, 5 лютого, повідомило Міністерство юстиції України.

«Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до В’ячеслава Заневського про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», – йдеться у повідомленні.

У дохід держави стягнули:

100% статутного капіталу ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ»;

5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності;

12 земельних ділянок;

2 квартири;

4 паркувальних місця;

транспортний засіб;

10 одиниць зброї;

понад 300 тис. грн.

В'ячеслав Заневський: що відомо

Заневський – офіцер російської армії, екскерівник охорони Віктора Януковича, власник 100% корпоративних прав ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ», яким здійснюється управління готельним комплексом AmstelSki в Буковелі. Після початку повномасштабного вторгнення він організовував будівництво військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, брав участь при будівництві мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим.

Також слідчі встановили, що Заневський безпосередньо допомагав російській армії у пошуках військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотично налаштованих громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

У травні 2023 року СБУ повідомила йому про підозру. Заневського підозрюють у пособництві Росії під час окупації Херсонської та частини Миколаївської областей.

20 березня 2023 року СБУ арештувала його майно на 50 млн грн.