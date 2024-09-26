Мін'юст націоналізує активи екскерівника охорони Януковича на 100 млн грн
З-поміж іншого В’ячеслав Заневський володів елітним готелем у Буковелі, квартирами у Києві та авто Mercedes-Benz GL 550
Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про стягнення в дохід держави арештованих активів екскерівника служби охорони президента-втікача Віктора Януковича. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора в четвер, 26 вересня.
Імені колишнього начальника служби безпеки Віктора Януковича не називають, утім відомо, що йдеться про В'ячеслава Заневського, обвинуваченого у пособництві державі-агресору та незаконному поводженню зі зброєю. Торік у березні Служба безпеки арештувала майно ексохоронця на 50 млн грн, серед якого: елітний готель у Буковелі, квартири в Києві та ділянки на Прикарпатті та в Криму.
Як повідомили прокурори, загальна сума арештованих активів становить понад 100 млн грн. Мін’юст просить стягнути в дохід держави:
- грошові кошти;
- готельний комплекс у Буковелі;
- земельні ділянки;
- корпоративні права;
- квартири та паркомісця у м. Києві;
- транспортні засоби, у тому числі автомобіль Mercedes-Benz GL 550.
У чому звинувачують В'ячеслава Заневського
У 2008-2012 роках В'ячеслав Заневський очолював службу безпеки президента-втікача. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення він нелегально виїхав з підконтрольної Україні території. Перебуваючи на захоплених ворогом територіях Донеччини та АР Крим, він допомагав своєму синові, співробітнику російської ФСБ, у пошуку патріотично налаштованих українців на окупованих територіях.
Не пізніше грудня 2022 року обвинувачений очолив службу охорони губернатора Ульяновської області РФ, а після того приїхав разом із ним до тимчасово окупованого Маріуполя. В Україні Заневський оголошений у розшук. Щодо охоронця Віктора Януковича триває кримінальне провадження за ч. 4 ст. 110-2 ККУ (фінансування державного перевороту).