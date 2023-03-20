Заневський (на фото праворуч) був начальником охорони Януковича у 2008-2012 роках

Служба безпеки України арештувала активи начальника служби безпеки Віктора Януковича В'ячеслава Заневського. В охоронця президента-втікача, який має громадянство Росії, вилучили майна на 50 млн грн.

Про арешт активів В'ячеслава Заневського повідомили у прес-службі СБУ в понеділок, 20 березня. В начальника охорони Віктора Януковича арештували елітний готель у Буковелі, який він почав будувати у 2014 році, а також квартири в Києві та ділянки на Прикарпатті та в Криму.

«Рішення суду стосується: елітного готельного комплексу в Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. м²; квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 м²; двох паркомісць в столиці; 5 земельних ділянок загальною площею понад 1 га, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області. Загальна вартість арештованих активів становить майже 50 млн грн», – повідомили у прес-службі СБУ.

СБУ не оприлюднює назви готелю, який належить В'ячеславу Заневському, проте, судячи з фото, які опублікували правоохоронці, йдеться про готель AmstelSki Hotel & DeMolen Restaurant. Готель в селі Поляниця збудовано 2017 року в стилі архітектури Амстердаму. Ніч у AmstelSki коштує від 2250 грн до 7125 грн.

Під час обшуків у квартирі В'ячеслава Заневського у Києві правоохоронці виявили колекційну зброю, понад 5 тис. набоїв до неї та техніку з доказами його незаконної діяльності. СБУ арештувала також автомобіль Mercedes-Benz GL 550, який належав росіянину.

В'ячеслав Заневський, який охороняв президента-втікача у 2008-2012 роках, незаконно покинув територію України під час збройної агресії Росії. До грудня 2022 року зрадник очолив охорону губернатора Ульяновської області Росії, а після того приїхав разом із ним до тимчасово окупованого Маріуполя.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність В'ячеслава Заневського до фінансування російських угруповань у війні проти України. Щодо охоронця Віктора Януковича триває кримінальне провадження за ч. 4 ст. 110-2 ККУ (фінансування державного перевороту).