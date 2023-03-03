Уряд передав в управління Фонду держмайна конфісковані активи президента-втікача Віктора Януковича. Серед конфіскованого майна – центри відпочинку, будинки, земельні ділянки в Донецьку та автомобілі.

Йдеться про конфісковане майно Віктора Януковича, серед якого Центр відпочинку та два будинки у Нових Петрівцях, готельно-ресторанний комплекс «Акація», а також ТОВ «Танталіт» і ТОВ «Дом Лесника».

Окрім цього, ФДМУ отримав в управління квартиру і два паркомісця в Києві, три будівлі, житловий будинок, дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті, судно марки «‎Бриг» і два автомобілі: Toyota Sienna і Toyota Land Cruiser 100.

Згодом Фонд держмайна має вирішити, що робити з цим майном: або продати його на аукціоні, або передати в оренду. Всі вилучені кошти від реалізації майна передадуть Силам оборони та на відновлення України.

Нагадаємо, 14 грудня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції і стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти колишнього президента України Віктора Януковича.