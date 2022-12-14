Вищий антикорупційний суд конфіскував майно Януковича

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції і стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти колишнього президента України Віктора Януковича. Про це йдеться в повідомленні ВАКС у Facebook.

Мін'юст подав позов стосовно екс-президента та наближених до нього осіб. Зокрема, ВАКС стягнув: резиденцію Межигір’я, готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі, квартиру на Оболонській набережній, паркомісця, 31 млн грн та 84,9 тис. доларів на банківських рахунках, 100% часток у статутному капіталі ТОВ «Танталіт» та «Будинок Лісника», 537 культурних цінностей на 18,7 млн євро (книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці і навіть гармата 19 століття).

За даними ЦПК, таке рішення ухвалили судді Віталій Крикливий, Віктор Ногачевський та Віктор Маслов. У Центрі окремо відзначили, що більшість активів вдалося конфіскувати завдяки якісній роботі детективів НАБУ в рамках кримінального провадження щодо Межигір’я.

За інформацією борців з корупцією, ця справа з 2014 по 2019 рік безрезультатно лежала в Генпрокуратурі, аж поки у грудні 2019 року її не передали в НАБУ.

У ЦПК зазначили, що за два роки детективи змогли не тільки оглянути, ініціювати арешти сотень активів на території Межигір’я та передати все арештоване в АРМА, а й добитися заочного арешту для Януковича та його сина, визнати всі активи в Межигір’ї цілісним майновим комплексом, завершити розслідування і скерувати справу до суду.