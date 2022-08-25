Понад 300 млн грн передали на потреби української розвідки. Йдеться про арештовані кошти ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку». Власником 100% акцій банку з 2011 року був старший син колишнього президента Віктора Януковича – Олександр Янукович.

«З початку збройної агресії РФ прокурори Офісу генпрокурора ініціювали примусове вилучення майна, арештованого у кримінальному провадженні за підозрою сина колишнього президента», – повідомили в Офісі генпрокурора.

В Офісі генпрокурора повідомили, що суд постановив відправити 300 млн грн Головному управлінню розвідки Міноборони України. Нині 304 млн грн вже перерахували на спеціальний рахунок.

«Отримані кошти будуть спрямовані на закупівлю технічних засобів, які дозволять збільшити ефективність ведення розвідки та, відповідно, сприятимуть знищенню ворожих сил та засобів. Слава Україні! Разом до Перемоги!», – розповів керівник української розвідки генерал-майор Кирило Буданов.

В Офісі генпрокурора розповіли, що кошти були отримані незаконним шляхом. Відомо також, що працівники банку намагались приховати походження готівкових коштів фінустанови.

«Гроші не мають законного джерела походження. Банківські робітники за допомогою фінансових операцій легалізовували доходи, які були отримані злочинним шляхом», – вказано у повідомленні.

Зазначено, що арешт на грошові кошти службових осіб «Всеукраїнського банку розвитку» та безпосередньо кошти Олександра Януковича було накладено під час досудового розслідування. Пізніше суд постановив передати гроші Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

У повідомленні Офісу генпрокурора не зазначено прізвища власника, але відомо, що до останнього часу єдиним власником ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» ВБР був старший син колишнього президента України Віктора Януковича — Олександр. ВБР був створений у квітні 2009 року Олександром Януковичем і Валентиною Арбузовою. У 2014 році банк було внесено до категорії неплатоспроможних. У 2015 році стало відомо, що Янукович продає «Всеукраїнський банк розвитку». З'явився навіть потенційний покупець – компанія «Екосіпан» – яка потім відмовилася від угоди купівлі.

Зазначимо, що Януковичі є у списку підсанкційних осіб. Востаннє на початку серпня нові санкції проти Віктора Януковича та його сина запровадив ЄС.