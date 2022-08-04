Віктор Янукович і його син Олександр

Рада Європейського Союзу в четвер, 4 серпня, вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо колишнього президента-втікача України Віктора Януковича і його сина Олександра у відповідь на агресію Росії проти України. Про це повідомляє «Європейська правда».

Як повідомляється, Януковича та його сина додали до списку осіб, організацій та органів, які підпадають під обмежувальні заходи, запроваджені у березні 2014 року, через «їхню роль у підриві або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави».

У випадку Олександра Януковича мова іде також про здійснення оборудок із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі.

Відповідні правові акти опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

Останній раз посли Євросоюзу продовжили санкції проти Януковича, його сина та ще двох із семи осіб у списку на 6 місяців замість року.

У червні минулого року ЄС вперше зняв старі санкції за 2019 рік з Віктора Януковича, в березні ситуація повторилася знову із санкціями за 2020 рік.