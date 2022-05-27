Кремль готував спецоперацію проголошення Януковича «президентом України»

Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що екс-голова Конституційного суду України Олександр Тупицький мав узяти участь у поверненні в «легітимне поле» колишнього президента України Віктора Януковича. Про це він сказав в інтерв'ю «24 каналу».

За його словами, в Україні почали готуватися до повномасштабної війни Росії ще з лютого 2021 року, коли перше рішення РНБО стосувалося ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького. Саме він мав би взяти участь у поверненні Януковича.

Олексій Данілов зазначив, що у Росії був проект повернення Януковича через юридичну процедуру, зокрема через суди та Окружний адмінсуд Києва.

«Коли перше рішення РНБО стосувалося пана Тупицького, який отримав у грудні минулого року заяву нібито від пана Януковича, який не має до нашої країни крайні 8 років взагалі ніякого стосунку. В РФ був проект повернення Януковича через юридичну процедуру через наші суди, ОАСК. Це доведений факт. Це не розуміють тільки ті люди, які заплющують очі й не мають бажання із цим зараз розбиратися», – розповів він.

Данілов зазначив, що ці судді мають сьогодні давати покази Службі безпеки України.

«Але зараз ми знаходимося в стадії війни і до деяких гайляйтерів ще не доходять руки», –додав секретар РНБО.

Зауважимо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії у ЗМІ з’являлася інформація, що Віктора Януковича привезли в Білорусь, щоб потім, у захопленому Києві, оголосити «президентом України».

До слова, наприкінці березня стало відомо, що відсторонений голова Конституційного суду нелегально виїхав з України. Олександра Тупицького помітили у Відні.