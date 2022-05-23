Печерський районний суд Києва заочно заарештував екс-президента Віктора Януковича у справі підписання Харківських угод. Про це повідомив Офіс генерального прокурора в понеділок, 23 травня.

Суд обрав колишньому президенту України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним державної зради.

За інформацією прокуратури, екс-президент України, діючи спільно і за попередньою змовою з колишнім прем'єр-міністром України на шкоду суверенітету й територіальній цілісності України, надав РФ та її представникам допомогу у провадженні підривної діяльності проти України.

21 квітня 2010 року, перебуваючи в Харкові, підозрюваний підписав від імені України угоду між Україною та Російською Федерацією, якою продовжив на 25 років термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – АР Крим та Севастополя, замість підготовки до його виведення з території України.

«У результаті створені передумови для збільшення чисельності військ РФ на території України, їх переоснащення, модернізації й надалі - вторгнення збройних сил Російської Федерації та окупації ними АР Крим та м. Севастополь», – зазначив суд.

22 травня суд дозволив арештувати Януковича через його незаконну втечу з України. Раніше український суд вже заочно засудив Януковича за державну зраду на 13 років.