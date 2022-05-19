У 2014 році Віктор Янукович незаконно перетнув держкордон України та втік у Росію

Печерський районний суд Києва дозволив арештувати колишнього президента України Віктора Януковича у справі із незаконним переправленням через держкордон у 2014 році.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, Печерський районний суд Києва у четвер, 19 травня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою президенту-втікачу Віктору Януковичу. За даними слідства, 23 лютого 2014 року на околиці села Урзуф Донецької області він разом із 20-ма поплічниками незаконно перетнув держкордон на гелікоптерах збройних сил РФ та виїхав до Анапи Краснодарського краю.

Наразі у цій справі триває досудове розслідування. Раніше Віктору Януковичу оголосили про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ(організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Нагадаємо, раніше український суд вже заочно засудив Януковича за державну зраду на 13 років. Захист екс-президента-втікача хотів скасувати цей вирок, однак програв у Верховному суді.