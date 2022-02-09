Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило екс-президентові України Віктору Януковичу підозру в підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони (УДО) до Дезертирства. Про це прес-служба ДБР повідомила в середу, 9 лютого.

«24 лютого 2014 року колишній президент України, тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини відносно учасників акцій протесту, схилив заступника начальника Управління державної охорони України – начальника Служби безпеки президента України до дезертирства. Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Натомість разом з підозрюваним виїхав за межі України до Російської Федерації», – сказано в повідомленні.

У ньому зазначається, що найближчим часом слідчі ДБР проситимуть про заочний арешт Януковича в цій справі.

Нагадаємо, що український суд вже заочно засудив Януковича за державну зраду. Захист екс-президента-втікача хотів скасувати цей вирок, однак програв у Верховному суді.