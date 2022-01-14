22 лютого 2014 року на тлі революційних подій в Україні ВРУ усунула Януковича з посади президента

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) зареєстрував позов четвертого президента України Віктора Януковича проти Верховної Ради у якому стверджує, що українські парламентарі не мали права позбавляти його посади у будь-який спосіб, окрім імпічменту. Про це у п’ятницю, 14 січня, повідомила представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

За її словами, ОАСК вже відкрив провадження у цій справі і призначив справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

«Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент», – пояснила вона.

Представниця парламенту в КСУ також нагадала, що Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через ухвалення відповідного закону у лютому 2015 року.

«Конституційність цього закону оскаржувалась до Конституційного Суду України, проте КСУ в грудні 2019 року закрив провадження за цим конституційним поданням зазначивши, що цей спір не є правовим, носить політичний характер, а тому не підсудний Суду», – додала вона.

Як інформував ZAXID.NET, 30 грудня Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов президента-втікача Віктора Януковича до Верховної Ради. Він вважає, що нардепи не мали права знімати його з посади. Суд призначив розгляд справи на 16 лютого та викликав обидві сторони. А в ухвалі суду також вказано, що адресою для листування із позивачем є російське місто Ростов-на-Дону.

Нагадаємо, 22 лютого 2014 року на тлі революційних подій в Україні Верховна Рада постановила, що Віктор Янукович у неконституційний спосіб самоусунувся від виконання повноважень президента, а тому призначила позачергові президентські вибори.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Віктора Януковича винним за статтею «Державна зрада» та заочно засудив його до 13 років в'язниці. Також суддя оголосив, що сторона обвинувачення довела: Янукович сприяв Росії у веденні агресивної війни проти України.

В Україні Янукович також проходить у низці кримінальних проваджень, зокрема – про державну зраду через «харківські угоди», про заволодіння «Межигір’ям», про розстріли на Майдані, та про узурпацію влади.