Екс-президенту України Віктору Януковичу повідомили про підозру у державній зраді через підписання «харківських угод» на користь Росії. Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора ввечері у четвер, 28 січня.

Янукович начебто надав тоді ще президенту Росії Дмитру Медведєву допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Слідчі встановили, що 21 квітня 2010 року у Харкові Янукович створив передумови до збільшення чисельності військ РФ на території України. Усе це він робив під приводом отримання знижки на природний газ – тоді й підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією. Цим документом було продовжено на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації.

При цьому, угода, а також укладені контракти на її виконання між «Нафтогазом» та «Газпром», фактично не надавали жодного зниження ціни на природній газ. Перед підписанням документів Росія спеціально двічі підвищила ціну для України: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тис. кубічних метрів для України становила 179,5 доларів, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 доларів.

У генпрокуратурі наголошують, що Росія спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за поставку природнього газу, а потім в його погашення фактично безоплатно розташовувала свій флот на території України. Як результат, через ці «Харківські угоди» збільшилась кількість військових Росії на території України, хоча треба було займатись зменшення їх кількості та взагалі виведенням з України.

Надалі ці військові Чорноморського флоту разом з іншими російськими військовими вторглись на територію Криму, що призвело до окупації півострова, яка триває з 20 лютого 2014 року.

В Офісі генпрокурора не називають імені підозрюваного екс-президента України. Разом із тим, президентом України з 25 лютого 2010 до 22 лютого 2014 року, який підписав «харківські угоди», був Віктор Янукович.

Як інформував ZAXID.NET, 16 листопада Апеляційний суд скасував арешт колишнього президента Віктора Януковича, який втік з України шість років тому. Екс-президента звинувачують в узурпації влади, шляхом тиску на Конституційний суд.

Окрім цього, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захисники Віктора Януковича подали загалом не менш ніж п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.

Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений. Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.