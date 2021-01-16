Теперішня міністерка ветеранів Юлія Лапутіна працювала в СБУ з 1992 року

Українська контррозвідка повідомляла про загрози з боку Росії тривалий час до початку агресії, стверджує міністерка у справах ветеранів, генерал-майорка Служби безпеки України Юлія Лапутіна, яка з 1994 року працювала у бойовому спецпідрозділі СБУ «Альфа» і в його складі придушувала сепаратистські настрої на півострові.

В інтерв’ю «Радіо Свобода», яке вийшло 16 січня, Вона нагадала про спробу Росії встановити контроль над Кримом за часів екс-очільника автономної республіки, нині покійного Юрія Мєшкова.

«Була спроба відділення Криму, “мєшковщина” і так далі. Але потім, коли бліцкриг не вдався, Росія почала застосовувати різні, як зараз кажуть, гібридні методи. Це винищення фінансових ресурсів Криму, проводилися операції по виведенню, у тому числі через фальшиві авізо, всіх активів кримських підприємств до Росії. Окрім цього, відбувався загальний на пострадянському просторі процес криміналізації бізнесу, зв’язків криміналу з місцевою владою», – сказала Лапутіна.

Вона додала, що СБУ тоді створила оперативно-слідчу групу, яка «робила все, щоб припинити дії» проти суверенітету України.

«Ми затримували озброєних злочинців. Це були банди, можна сказати, зі зброєю, з грішми для того, щоб здійснювати операції проти України. І було очевидно, що навіть якщо тоді ми припинимо ось це все, що робилося проти України, на майбутнє нам потрібно зробити запобіжники, щоб не сталося у подальшому більш ефективних спроб Російської Федерації», – розповіла Лапутіна.

За словами міністерки, контррозвідники доповідали про спроби Росії посилити свій вплив і за часів президентства і Віктора Ющенка, і Віктора Януковича.

«Українська контррозвідка за часів усіх керівників писала аналітичні документи, які були засновані на певних оперативних даних та аналітичній інформації стосовно загроз. І одна з них, а це, приблизно, 2008-2009-і роки, стосовно того, що відбувається в Криму. І першим висновком нашої роботи оперативної і аналітичної було те, що існує реальна загроза відділення Криму. На жаль, відбулося так, що була зміна влади на проросійський курс, і ніхто не звернув на це увагу. І ми навіть розробили пропозиції, яким чином нейтралізувати ці дії російських спецслужб», – сказала вона.

Як додала очільниця Мінветеранів, її групу за підсумками цієї роботи «просто розігнали».

Нагадаємо, Юлія Лапутіна очолила Міністерство у справах ветеранів у грудні 2020 року. З 1992 року вона служила і працювала в Службі безпеки України.