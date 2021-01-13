Підконтрольна Кремлю влада Криму виставила на аукціон завод марочних вин «Коктебель». Стартова ціна підприємства – 100 млн рублів, сказано на російському сайті для розміщення інформації про проведення торгів.

Як повідомляє проект «Крим.Реалії», у документації зазначено, що Міністерство майнових і земельних відносин Криму продає нерухоме майно винзаводу – 73 об’єкти в Щебетовці, Коктебелі, Курортному, Наниковому. Їх вартість – 80,8 млн рублів.

Ще у понад 17,35 млн рублів окупанти оцінили земельні ділянки, натомість рухоме майно, на їхню думку, коштує трохи менше двох мільйонів рублів.

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 20 січня. Проведення торгів заплановане на 26 січня.

Російське ТОВ «Завод марочних вин “Коктебель”» було засноване в жовтні 2014 року, воно на 99,8% належить Гатчинському спиртзаводу з Ленінградської області Росії.

Підприємство належить Михайлу Якубчику, якого російські ЗМІ називають родичем директора Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна.

Завод марочних вин «Коктебель» був заснований у 1879 році. Згідно з інформацією на сайті підприємства, завод має власні виноградники на площі близько 1070 га і ємнісний парк не менше 5 мільйонів літрів для виробництва тихих вин і не менше 6 мільйонів літрів – для виробництва десертних вин і портвейнів.

Як повідомляв ZAXID.NET, в середині листопада 2020 року окупанти виставили на продаж винзавод «Масандра». 14 грудня його за 73 млн доларів купив Юрій Ковальчук, якого називають «касиром Путіна».