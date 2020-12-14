Окупаційна влада Криму продала «Масандру»

14 грудня в окупованому Криму продали «Масандру» – найбільший винзавод на півострові. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Повідомляється, що «Масандру» викупило ТОВ «Південний проект». На аукціоні стартова ціна склала 5,3 млрд рублів, в результаті винзавод продали за 5,327 млрд рублів або майже за 73 млн доларів.

Зазначимо, в грудні 2017 року ця ж компанія викупила кримський завод шампанських вин «Новий світ». До об'єднання «Масандра» входять дев'ять заводів первинного і вторинного виноробства, а також три самостійних заводи.

В 1988 році була занесена в Книгу рекордів Гіннеса як найбільша скарбниця вин за їх численність та унікальність.

Варто уточнити, що кримське підприємство «Масандра» одразу після окупації «націоналізували» і оголосили власністю Управління справами президента РФ.

У 2014 році Європейський союз ввів санкції проти 9 кримських компаній, серед яких і національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра». Того ж року Рада ЄС заборонила імпорт товарів з Криму.

У 2015 році Україна заявила права на кримські винні бренди, такі як «Масандра», «Магарач» і «Новий світ».

«Масандра» – виноградо-виноробний комбінат в смт. Масандра на Південному березі Криму. Колекція вин Масандри (близько 1 млн пляшок) – одна з найбільших у світі і занесена в 1998 до Книги рекордів Гіннеса.

«Масандра» – одне з найбільших підприємств України та Європи з вирощування винограду та виробництва високоякісних марочних вин.