Янукович спробував відкликати своїх адвокатів у справі про держзраду, але суд відмовив

Верховний Суд України на своєму засіданні у понеділок, 6 грудня, залишив чинним вирок для колишнього президента України Віктора Януковича, яким його заочно засудили до 13 років ув'язнення за державну зраду. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Суд вирішив не змінювати вирок для президента-втікача, розглянувши скарги сторони захисту.

«Суд постановив вирок Оболонського районного суду Києва від 24 січня 2019 року та ухвалу Апеляційного суду від 2 жовтня 2020 року щодо Януковича Віктора Федоровича залишити без змін, а касаційні скарги... без задоволення», – йдеться в ухвалі суду.

Суд оголосив лише резолютивну частину ухвали.

Постанова колегії суддів Касаційного кримінального суду є остаточною та оскарженню не підлягає, повний текст буде оголошено 13 грудня.

Як зазначає «Громадське», раніше сьогодні адвокат Януковича Віталій Сердюк розповів, що екс-президент спробував відкликати своїх адвокатів, які йому надала держава. Мова йшла про відсторонення адвокатів Віталія Сердюка, Ігоря Федоренка, Андріану Фозекош, Богдана Біленка, Олександра Горошинського та Олександра Байдіка від участі у справі про втрату Криму. Проте Верховний Суд відмовив у задоволенні цього рішення.

Відтак Сердюк резюмував, що Янукович відкликав адвокатів від участі у цій справі та доручає сконцентруватися на роботі у міжнародних інституціях, у тому числі щодо ЄСПЛ, а також на справах, пов'язаних із подіями на Майдані.

Як інформував ZAXID.NET, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Віктора Януковича винним за статтею «Державна зрада» та заочно засудив його до 13 років в'язниці. Також суддя оголосив, що сторона обвинувачення довела: Янукович сприяв Росії у веденні агресивної війни проти України.

Київський апеляційний суд залишив у силі вирок Оболонського райсуду. Янукович та його захист оскаржили у Верховному Суді рішення Київського апеляційного суду.

Крім того, 17 листопада 2021 року в Офісі генпрокурора повідомили про завершення досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича та дев’яти колишніх високопосадовців, які 18-20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі столиці.