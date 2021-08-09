НАБУ сподівається, що розшуком Віктора Януковича займеться Інтерпол

Національне антикорупційне бюро України звернеться до Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) щодо розшуку Віктора Януковича та його сина Олександра, яких підозрюють у привласненні Межигір'я.

Директор НАБУ Артем Ситник під час прес-конференції у понеділок, 9 серпня, повідомив, що Бюро може звернутись в Інтерпол, пише Укрінформ. Додамо, що раніше ДБР отримало дозвіл на заочне спеціальне досудове розслідування в іншій справі щодо Віктора Януковича, що може допомогти і НАБУ отримати згоду Міжнародної організації кримінальної поліції.

«Будемо пробувати. Наскільки це буде успішно, не знаю, але, звичайно, ми будемо намагатися зробити це (звернутися в Інтерпол – ред.)», – сказав Артем Ситник. Він не уточнив, коли саме НАБУ зробить відповідне звернення.

За версією слідства, Олександр Янукович організував створення та придбання приватних фірм для прикриття незаконної діяльності із заволодіння Межигір'ям. Його батько Віктор Янукович, який у 2007 році був прем'єр-міністром, через зловживання своїм службовим становищем допоміг заволодіти держмайном в особливо великих розмірах. Окрім цього, Олександра Януковича підозрюють у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Справу про незаконне заволодіння Межигір’ям екс-президентом і його сином спочатку розслідувала Генпрокуратура, потім її передали до НАБУ і САП, які наприкінці липня подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою Віктору і Олександру Януковичам. Раніше їм заочно повідомили про підозру у справі про незаконне заволодіння Межигір’ям.

Додамо, що проти екс-президента Віктора Януковича розслідують й низку інших справ – зокрема, ідеться про державну зраду та узурпацію влади. Так, у травні 2020 року Віктора Януковича заочно заарештували у справі про узурпацію влади. 25 березня 2021 року Київський апеляційний суд залишив в силі це рішення. У квітні Верховний суд відмовив у обов'язковій екстрадиції екс-президента у справі про держзраду, пояснивши, що у суду немає можливості забезпечити явку Януковича, тому що він перебуває не на території України.

А 2 серпня Печерський районний суд Києва дав слідчим ДБР дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича у справі про розстріли на Майдані у 2014 році. Йому інкримінують масове вбивство і тероризм, організовані у змові із тодішніми керівниками МВС і СБУ.

«Межигір'я» – колишня приватна резиденція Віктора Януковича в селі Нові Петрівці Вишгородського району у Київській області, де він жив з 2002 до 2014 року. У 1935-2007 роках Межигір'я було державною урядовою резиденцією, поки комплекс не вивели в приватну власність. 23 лютого 2014 року, після втечі Віктора Януковича з України після розстрілів на Майдані у Києві, Верховна Рада ухвалила постанову про передачу «Межигір'я» у державну власність. Зараз комплексом опікуються волонтери, там відкрили Музей корупції.