У Санкт-Петербурзі відкрився нічний клуб «Храм оленя», розташований прямо на набережній Неви

Старший син колишнього президента України Олександр Янукович відкрив нічний клуб у центрі Санкт-Петербурга. Про це інформує «Настоящее время».

Нічний клуб «Храм оленя» відкрився у Санкт-Петербурзі на початку року. Він розташований прямо на набережній Неви на території колишнього заводу «Арсенал» – тут колись робили ракетні двигуни і морські артилерійські й пускові установки. В 2014 році, відразу після революції в Україні, будівлю придбала компанія, пов’язана з Олександром Януковичем.

Журналісти пояснюють, що Олександр Янукович займався бізнесом ще в Україні, а коли його батько отримав крісло президента – «по суті став олігархом». Після втечі з України Янукович-молоший перевів свої активи в РФ. Журналісти російського Forbes оцінювали статки Олександра Януковича взимку 2014 року в 510 млн доларів США. Одним із капіталовкладень стала територія колишнього заводу «Арсенал».

Загалом там планують збудувати цілий арт-квартал. У 2021 року відкриється вище загаданий нічний клуб і концертний комплекс для 5 тис. глядачів. У першій половині 2022 року буде відкрито фестивальну зона під відкритим небом на 10 тис. осіб, фуд-маркет, вулиця з ресторанами, б'юті-блок і концепт-магазин дизайнерських меблів. Площа простору складе близько 15 тис. м². Вартість проекту може досягати 500 млн рублів (близько 180 млн грн).

Щодо походження коштів на проект, то офіційно повідомлялось лише про маловідомих нідерландських інвесторів, але розслідувачі спростовули цю версію. За їхніми даними, пов’язані з клубом компанії «Арсенал Інвест», «Арсенал Істейт» і «Арсенал Нерухомість» керуються з єдиного центру, і з усіма трьома пов’язаний Олександр Янукович. Він же є бенефіціаром «Арсенал Істейт».

Директор Transparency International Russia Ілля Шуманов підкреслив, що інвестиційний проект, який Янукович-молодший реалізує в Петербурзі, був неможливий без серйозного стартового капіталу. І якщо син екс-президента України вклав у «Храм оленя» особисті кошти, логічно було очікувати від влади Росії хоча б перевірки.

Але Шуманов впевнений, що такої перевірки не буде, як і екстрадиції Олександра Януковича в Україну.

«Що стосується кримінального переслідування, то воно має на увазі під собою кооперацію між країнами і взаємодію між слідством в рамках якихось запитів. Але ми розуміємо, що з політичних мотивів така комунікація між українським і російським правосуддям на поточний момент неможлива», – говорить Шуманів.

В арт-просторі «Храм оленя» телеканалу «Настоящее время» сказали, що не в курсі, чи пов’язана компанія-орендодавець з Олександром Януковичем. За їхніми словами, це «суперечить пункту про конфіденційність договору оренди».

Нагадаємо, що молодший син Януковича загинув у 2015 році, провалившись автомобілем під лід на Байкалі.