Журналісти виявили компанія з орбіти сина президента-вітакача Віктора Януковича Олександра є власницею елітного бізнес-центру Atlantic, а також земельної ділянки під ним в Москві. Про це йдеться в розслідуванні проекту «Схеми».

Бізнес-центр Atlantic побудований у 2014-му році і розташований неподалік Київського вокзалу – від нього до Кремля можна доїхати за 15 хвилин автомобілем. Орендна ставка на рік у цьому комплексі становить близько 600 доларів за квадратний метр, йдеться в сюжеті.

відповідно до російського реєстру нерухомості, компанія «Прайд-М» є власницею 14% частки земельної ділянки, на якій розташований Atlantic, та самого бізнес-центру. Керує підприємством Олександр Єрмольчук.

За даними журналістів, особа з таким самим іменем та прізвищем очолювала два українських акціонерних товариства «Мако Холдінг» та «Маринсервіс» у період 2012-2013 років. Бенефіціаром цих підприємств, згідно із українським реєстром, на той час був Олександр Янукович.

Крім того, за адресою бізнес-центру Atlantic також прописана фірма «Восточный альянс», якою володіє Едуард Слинько. Особа з таким з таким іменем та прізвищем раніше обіймала керівну посаду в українській корпорації «МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНІ», бенефіціаром якої був Олександр Янукович.

В самому елітному бізнес-центрі також орендує офіс структури російської компанії «Роснефть».