Раніше суд залишив заочне затримання президент-втікача Віктора Януковича

Шевченківський районний суд Києва дозволив спеціальне досудове розслідування в справі про захоплення державної влади президентом-втікачем Віктором Януковичем. Про це повідомив Офіс генпрокурора в четвер, 3 червня.

Суд дозволив провести таке розслідування через відсутність Януковича. Ще раніше в цій справі суд залишив заочний арешт президента-втікача.

Справа розслідувається за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України – про повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Януковичу може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Справа Віктора Януковича

В травні 2020 року Печерський районний суд Києва обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді арешту у справі про узурпацію влади – вона стосується повернення у 2010 році Конституції в редакції 1996 року, що надала президенту більше повноважень. 8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Конституції України», який передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. Восени 2010 року Конституційний Суд визнав цей закон нелегітимним і повернув у дію Конституцію 1996 року.

Окрім цього, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.