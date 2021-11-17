Віктор Янукович і його соратники втекли з України взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час подій Євромайдану

Офіс генпрокурора України заявив про завершення розслідування щодо злочинного угруповання президента-втікача Віктора Януковича за підозрою у причетності до розстрілу протестувальників на вулиці Інститутській 18 лютого 2014 року.

Як повідомили у прес-службі ОГПУ, розслідування стосується Януковича та ще 9 високопосадовців, які 18–20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі столиці. Мова йде про міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, начальника ГУМВС у м Києві і області Валерія Мазана, командувача Внутрішніх військ МВС Сергія Шуляка, командира «Беркута» у місті Києві Сергія Косюка, начальника міліції громадської безпеки у Києві Петра Федчука, міністра оборони Павла Лебедєва, голови СБУ Олександра Якименка, та заступника голови СБУ Володимира Тоцького.

Оскільки екс-високопосадовці з 2014 року переховуються від органів слідства і суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за спеціальною (заочною) процедурою.

В Офісі генпрокурора зазначили, що члени угруповання на чолі з екс-президентом у першій половині дня 18 лютого 2014 року організували силовий розгін учасників вуличної ходи до Верховної Ради на підтримку голосуванню за повернення до Конституції 2004 року, що передбачала обмеження повноважень президента України.

Розслідуванням встановлено, що вони «хотіли припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу перебування при владі екс-президента. Перевищуючи владу і службові повноваження та без законних підстав, вони організували застосування працівниками правоохоронних органів і військовослужбовцями ЗСУ фізичного насильства, спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів».

«Під час подій які відбувались у першій половині дня 18 лютого були спровоковані численні сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Керівництво правоохоронних органів з відома та згоди Януковича вирішує застосувати і провести так звану АТО, під час якої залучалася техніка, спецзасоби завезені з РФ, гранати підвищеної дії, спецпідрозділ «Альфа» – для проведення спец операції у Будинку профспілок. Як наслідок – 13 вбивств мітингувальників, 47 тяжкі тілесні ушкодження. 132 правоохоронці постраждали, 9 загинуло», – розповів прокурор у справі Денис Іванов.

У межах кримінального провадження правоохоронці розслідували 1019 епізодів злочинних дій. Матеріали провадження налічують понад 1500 томів.

Екс-високопосадовців звинувачують у:

перешкоджанні акціям протесту;

перевищенні влади та службових повноважень;

умисних вбивствах та замахах на вбивства;

нанесення тяжких тілесних ушкоджень;

терактах;

командувача внутрішніми військами МВС та голову СБУ – у дезертирстві

«Найтяжчі з цих статей передбачають довічне позбавлення волі. Ці люди організували застосування правоохоронних органів та військовослужбовців без підстав і з порушенням норм законодавства, застосування спец засобів, військової техніки, для силової протидії», – зазначила Венедіктова.

За даними ОГПУ підозрювані переховуються від слідства, більшість – в Росії.

Станом на 17 листопада за звинуваченнями у причетності до розгонів вже засуджено шістьох людей, 4 – до позбавлення волі. Окрім того, 18 підозрюваним заочно обрано запобіжні заходи: трьом колишнім підозрюваним та 12 колишнім правоохоронцям.

Нагадаємо, що Віктор Янукович і його соратники втекли з України взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час подій Євромайдану. Наразі президент-утікач переховується за кордоном, найімовірніше, – в Росії. Йому інкримінують низку злочинів, зокрема державну зраду. Провину свою він заперечує.

У січні 2019 року суд у Києві заочно засудив Януковича до 13 років ув’язнення. Його визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

У період з 18 до 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Серед загиблих були і більш ніж десяток силовиків.