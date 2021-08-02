Віктору Януковичу інкримінують масове вбивство, перевищення влади і організацію терористичного акту

Печерський районний суд Києва дав слідчим ДБР дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича у справі про розстріли на Майдані у 2014 році. Йому інкримінують масове вбивство і тероризм, організовані у змові із тодішніми керівниками МВС і СБУ.

Ідеться про кримінальне провадження за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств мітингувальників у лютому 2014 в центральній частині Києва, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, Віктор Янукович хотів припинити масові акції протесту, що ставили під загрозу його перебування при владі, і використав повноваження президента України, діючи у складі організованої групи спільно з колишніми головою СБУ та міністром внутрішніх справ.

«Не пізніше 18 лютого 2014 року (екс-президент) організував застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів. Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до протиправного заподіяння смерті 62 особам», – ідеться в повідомленні прокуратури.

Підозрюваному інкримінується організація у складі злочинного угруповання, до якого входили екс-керівники правоохоронних органів та інші колишні високопосадовці, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організація терористичного акту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Додамо, що у травні 2020 року Віктора Януковича заочно заарештували у справі про узурпацію влади. 25 березня 2021 року Київський апеляційний суд залишив в силі це рішення. У квітні Верховний суд відмовив у обов'язковій екстрадиції екс-президента у справі про держзраду, пояснивши, що у суду немає можливості забезпечити явку Януковича, тому що він перебуває не на території України.