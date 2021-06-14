Шевченківський суд Києва оголосив перший реальний вирок у справах про події на Майдані у 2013 році

Шевченківський суд Києва у понеділок, 14 червня, оголосив перший вирок у справах про розгін Майдану 30 листопада 2013 року. Екс-беркутівців Віктора Ейсмонта і Володимира Мохоня засудили до трьох років позбавлення волі. Про це повідомила адвокатка у справах Майдану Євгенія Закревська на своїй Facebook-сторінці.

«Шевченківський суд (суддя Володимир Бугіль) оголосив вирок у справі беркутівців Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня щодо подій розгону Майдану 30 листопада 2013 року. Суд визнав їх винними у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчинене групою осіб, що супроводжувалось насильством або погрозою застосування насильства (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 365 ККУ)», – повідомили в Адвокатській дорадчій групі.

Віктор Ейсмонт і Володимир Мохонь засуджені до трьох років позбавлення волі із забороною обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки.

Також суд визнав Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня винними у перешкоджанні мирним зібранням та службовому підробленні, але звільнив від відбування покарання у зв'язку із закінченням строку давності.

Окрім того, суд повністю задовольнив цивільний позов Максима Федяя до Віктора Ейсмонта і Володимира Мохоня, а також до управління Нацполіції у Києві про відшкодування моральної шкоди у розмірі 400 тисяч гривень. У вироку суду зазначено, що екс-беркутівці затримали потерпілого Максима Федяя біля стели на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року. Пізніше вони склали на нього рапорт про адміністративне правопорушення, куди внесли неправдиві відомості.

Нагадаємо, що обвинувальний акт щодо двох екс-співробітників «Беркуту», які брали участь у силовому розгоні майданівців 30 листопада 2013 року, передали до суду торік у липні. Додамо, що 16 квітня 2021 суд засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова, обвинуваченого у викраденні та вбивстві львів'янина Юрія Вербицького і викраденні Ігоря Луценка під час подій Євромайдану.