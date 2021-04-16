Тіло Юрія Вербицького знайшли в січні 2014 р. в околицях с. Гнідин на Київщині

Бориспільський міськрайонний суд засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова, обвинуваченого у викраденні та вбивстві львів'янина Юрія Вербицького і викраденні Ігоря Луценка під час подій Євромайдану. Вирок набуде чинності після завершення строків для подання апеляції. Про це повідомив потерпілий у справі – Ігор Луценко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Луценка, Волкова визнали винними у катуванні, викраденні та протидії мирним зібранням. Прокуратура висувала також звинувачення у вбивстві і створенні організованого злочинного угруповання, але це суд не підтримав. Відповідне рішення прийняла колегія суддів під головуванням судді Юрія Кабанячого.

«Це – рішення першої інстанції, і вступить в силу не раніше, ніж відбудеться розгляд у апеляції. Це підсумок трирічного судового процесу, виснажливого і часом дуже неспокійного», – написав він.

Прокурорка у справі Юлія Малашич висувала овинувачення у вбивстві і створенні організованого злочинного угруповання, але суд його не підтримав. Справу слухали майже три роки.

«Я обов'язково оскаржуватиму вирок, оскільки вважаю, що виправдання за ст. 255 (участь у злочинній організації - ред.) та перехід від 115 на 135 (умисне вбивство - ред.) є невмотивованим та не відповідає зібраним доказам, які свідчать про зворотнє, зокрема винність Волкова», – цитує прокурорку LB.ua.

Ще троє обвинувачених у справі Вербицького перебувають у СІЗО.

Більшість викрадачів, а особливо з організаторів і спонсорів цього злочину, зараз ховає у себе Росія», – вважає Ігор Луценко.

Адвокат Ігоря Луценка, Любов Криган, повідомила, що, виправдовуючи Волкова за ст. 255 (участь у злочинній організації), суд посилався на відсутність зовнішніх зв’язків, відсутність ієрархічності структури Олексія Чеботарьова, членом угруповання якого був Волков. На думку адвоката, в матеріалах справи достатньо матеріалів, які доводять саме ієрархічність цього злочинного угруповання і беззаперечний авторитет Чеботарьова.

Волков знаходився за гратами 3 роки і 9 місяців – з 29 липня 2017 року. Через так званий закон Савченко цей строк помножать на два та зарахують в його загальний строк ув’язнення. Таким чином, залишатися за гратами Волков буде не 9 років, а до 29 січня 2022 року.

Як повідомляв ZAXID.NET, Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали з приміщення Олександрівської лікарні в ніч проти 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто й катувала протягом кількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися населеного пункту й повідомити про своє місцезнаходження. Потім у тому самому районі було знайдено тіло Вербицького.