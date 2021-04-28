Співробітники «Беркуту» під час подій Революції Гідності

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо трьох співробітників Міністерства внутрішніх справ України у рамках розслідування справ Майдану. У відомстві вважають, що фігуранти справи сприяли в озброєнні правоохоронців російськими гранатами.

Про це у середу, 28 квітня, повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

«Слідчими Держбюро розслідувань завершено досудове розслідування стосовно двох чинних посадових осіб керівного складу центрального органу управління Національної поліції та одного колишнього правоохоронця — ексспівробітників Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювані, аби перешкодити масовим акціям протесту у січні-лютому 2014 року в центрі Києва, в порушення закону «Про міліцію», розробили проекти змін до нормативних актів Кабміну, які надавали можливість правоохоронцям застосовувати світло-шумові, газові та димові гранати російського виробництва. Екскерівництво МВС забезпечило незаконне постачання більш як 13 тис. таких спецзасобів в Україну.

«Надалі співробітники Департаменту громадської безпеки МВС склали низку службових документів, на підставі яких гранати російського виробництва були видані особовому складу працівників органів внутрішніх справ та застосовані ними 18 і 19 лютого 2014 року до мітингувальників у центральній частині м. Києва”, — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зауважили, що внаслідок таких дій тоді постраждали 86 людей. Зокрема, тяжкі тілесні ушкодження отримали 17 людей, середньої тяжкості – 23 людей, легкі – 45 людей, одна людина загинула.

«Також підозрювані розробили проєкти змін, які дозволяли використовувати водомети за температури повітря нижче нуля та тимчасово обмежувати рух транспорту і доступ громадян до окремих місцевостей і об’єктів за рішенням керівника органу внутрішніх справ», — додали в ОГП.

У порушення чинного законодавства 22 січня 2014 року уряд схвалив ці зміни, однак упродовж квітня-травня 2014 року ці рішення були визнані судом незаконними та скасовані

Окрім цього, один із правоохоронців підозрюється у пособництві у наданні 45 млн гривень неправомірної вигоди у вигляді заохочень та премій від керівництва МВС працівникам спецпідрозділу «Беркут» за їх активну участь у перешкоджанні акціям протесту.

Правоохоронці підозрюються у вчиненні у складі організованої групи пособництва незаконному перешкоджанню проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою із застосуванням фізичного насильства; пособництва перевищенню працівниками правоохоронних органів влади, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів; пособництва спричиненню умисного тяжкого тілесного ушкодження з метою залякування потерпілого та інших осіб ( ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 121 ККУ).

За інформацією ОГП, одному з правоохоронців також інкриміновано пособництво у наданні службовим особам неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 ККУ).

«Наразі слідство завершено, стороні захисту та потерпілим відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення», — резюмували в ОГП.

Нагадаємо, 16 квітня суд засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова, обвинуваченого у викраденні та вбивстві львів'янина Юрія Вербицького і викраденні Ігоря Луценка під час подій Євромайдану.