НАБУ і САП подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його сину Олександру. Вони підозрюються в справі про заволодіння резиденцією «Межигір’я».

Як зазначає у вівторок, 28 липня, прес-служба НАБУ, дії екс-президента та його сина кваліфікуються за статтями про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом, зловживання службовим становищем та відмивання доходів. Олександру Януковича водночас інкримінують ще й пособництво.

Зазначимо, що в жовтні 2020 році ВАКС відмовився заочно заарештувати екс-президента України Віктора Януковича в рамках цієї справи. Причини відмови – помилки під час досудового розслідування.

Що відомо про справу «Межигір’я»

«Межигір'я» — колишня приватна резиденція екс-президента Віктора Януковича, розташована на Київщина. До 2007 року Межигір'я було державною урядовою резиденцією, поки не було виведено в приватну власність.

У 2017 році Генпрокуратура спростовувала повне повернення «Межигір'я» у державну власність. Мовляв, розташовані на території резиденції будівлі досі належать компанії «Танталіт» і екс-президентові Януковичу. Тоді суд передав майно «Танталіту» в управління держави, а АРМА оголосило конкурс на керуючого для «Межигір'я».

Вже в 2019 році ГПУ повідомила підозри восьми людям в справі про виведення з державної власності резиденції «Межигірʼя» на користь президента-втікача.