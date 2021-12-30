Верховна Рада усунула Віктора Януковича від посади 22 лютого 2014 року

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом президента-втікача Віктора Януковича до Верховної Ради. Він оскаржує постанову парламенту про його усунення від посади у 2014 році.

Про відкриття провадження повідомила представниця парламенту у Конституційному суді Ольга Совгиря у четвер, 30 грудня. З її слів, Янукович просить встановити відсутність у Верховної Ради повноваження на прийняття актів про самоусунення президента України.

Так, ОАСК призначив розгляд справи з викликом сторін на 16 лютого 2022 року о 10:15. Совгиря також зазначила, що в судовій ухвалі адресою для листування із позивачем є російське місто Ростов-на-Дону.

Про наміри Віктора Януковича оскаржити в ОАСК рішення парламенту від 2014 року про його усунення з посади президента повідомляв його речник Юрій Кірасір ще 27 листопада. Однак після появи цієї інформації тоді жодних позовів не надходило ні до ОАСК, ані до Конституційного суду.

Вже 6 грудня представниця парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря повідомила, що ОАСК таки зареєстрував позов Януковича до Верховної Ради. Однак вона уточнила, що оскарженням актів, дій та бездіяльності Верховної Ради займається виключно Верховний суд, а не ОАСК.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову про самоусунення Януковича з посади президента 22 лютого 2014 року. Ухвалення цього документа збіглося в часі з його втечею з України.

В Україні Янукович проходить у низці кримінальних проваджень, зокрема – про державну зраду через «харківські угоди», про заволодіння «Межигір’ям», про розстріли на Майдані, про узурпацію влади та інших. Також Януковича заочно засудили за державну зраду і пособництво в агресивній війні.