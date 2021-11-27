Позбавлений звання президента України Віктор Янукович подав до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) позов до Верховної Ради, яка 22 лютого 2014 року усунула його з посади президента.

«Четвертий президент має намір оскаржити законність ухвалення парламентом постанови про його нібито самоусунення з посади глави держави», – повідомив речник його сина Олександра Юрій Кірасір.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України» 22 лютого 2014 року. Ухвалення цього документа збіглося в часі з втечею Януковича з України.

В Україні Янукович проходить у низці кримінальних проваджень, зокрема – про державну зраду через «харківські угоди», про заволодіння «Межигір’ям», про розстріли на Майдані, про узурпацію влади та інших. Також Януковича заочно засудили за державну зраду і пособництво в агресивній війні.