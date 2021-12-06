Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов позбавленого звання президента України Віктора Януковича до Верховної Ради, який хоче оскаржити своє усунення з посади у 2014 році. Водночас представниця парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря заявила, що оскарженням дій Верхової Ради займається не ОАСК, а Верховний суд.

Справа отримала №640/34786/21, пише Совгиря в понеділок, 6 грудня. Однак вона уточнила, що згідно із 22 статтею Кодексу адміністративного судочинства України оскарженням актів, дій та бездіяльності Верховної Ради займається виключно Верховний суд, а не ОАСК.

«Натомість у цьому позові заявлено позовні вимоги "про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення", що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог», – наголосила вона.

Про наміри Віктора Януковича оскаржити в ОАСК рішення парламенту від 2014 року про його усунення з посади президента повідомляв його речник Юрій Кірасір ще 27 листопада. Однак після появи цієї інформації тоді жодних позовів не надходило ні до ОАСК, ані до Конституційного суду.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову про самоусунення Януковича з посади президента 22 лютого 2014 року. Ухвалення цього документа збіглося в часі з його втечею з України.

В Україні Янукович проходить у низці кримінальних проваджень, зокрема – про державну зраду через «харківські угоди», про заволодіння «Межигір’ям», про розстріли на Майдані, про узурпацію влади та інших. Також Януковича заочно засудили за державну зраду і пособництво в агресивній війні.