Пункт пропуску «Смільниця – Кросценко», де посадовиця запропонувала хабар

Старосамбірський районний суд визнав винною у хабарництві посадовицю Черкаської міськради Тетяну Савченко й оштрафував на 68 тис. грн. У вироку, який опублікували у судовому реєстрі, йдеться, що жінка торік намагалася виїхати до Польщі з території Львівщини, але не мала документів про відрядження. Коли прикордонники заборонили виїзд, то Тетяна Савченко запропонувала 100 доларів хабара.

Згідно з матеріалами справи, на момент вчинення злочину Тетяна Савченко працювала керівницею відділу супроводу оформлення майнових прав та приватизації житла управління власністю департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради. Опівночі 20 травня 2023 року вона перебувала у пункті пропуску «Смільниця – Кросценко». Посадовиця не мала службового відрядження, а під час воєнного стану в Україні є обмеження на виїзд за кордон керівникам структурних підрозділів органів місцевого самоврядування. Відтак жінка запропонувала інспектору прикордонного контролю 100 доларів. Гроші вона заховала в складений білий папір.

Під час допиту Тетяна Савченко повністю заперечила свою провину. Вона сказала, що їхала з Черкас у Катовіце. За словами жінки, вона не казала, що їде за кордон через відрядження.

«Інспектор сказав, що вона є в списках на заборону виїзду за кордон і що за такий перетин державного кордону є кримінальна відповідальність. Тоді він забрав документи й пішов кудись, приблизно на півгодини. Коли повернувся, то сказав, щоб вона пішла за ним. Коли вони зайшли в приміщення, вона сильно переживала і була в складному психологічному стані. В неї був складений аркуш паперу А4, в якому були гроші, які вона тримала для поїздки у Польщу. Вона витягнула цей папір з сумки та не пригадує, що давала гроші прикордоннику», – йдеться у вироку.

У суді прикордонник розповів, що Тетяна Савченко переконувала, що звільнилася з державної служби й говорила, що їй дуже потрібно за кордон. Після цього посадовиця запропонувала йому гроші.

Суддя Юрій Пошивак визнав винною Тетяну Савченко у пропозиції хабара службовій особі (ч. 1 ст. 369 ККУ) й оштрафував на 68 тис. грн. Хабар, який жінка пропонувала прикордоннику, суд конфіскував в дохід держави. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.