Галицький районний суд виніс вирок головному спеціалісту відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини міського управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області Золтану Лешовському, який вимагав 10 тис. грн хабара у власниці міського кафе. За ці гроші він обіцяв їй не штрафувати заклад за виявлені під час позапланової перевірки порушення. Суд оштрафував його на 68000 грн.

Як вказано в матеріалах справи, Золтан Лешовський працює на посаді головного спеціаліста відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини міського управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області з 2017 року. На початку лютого 2020 року він разом зі співробітником позапланово перевіряли одне з львівських міських кафе. Під час перевірки він запропонував власниці за хабар не зазначати в акті перевірки виявлені істотні порушення. Він також повідомив власниці, що через ці порушення її заклад можуть оштрафувати. Аби цього не сталось, вона має заплатити йому 10 тис. грн хабара.

Враховуючи, що сума хабара була меншою за штраф, підприємиця на пропозицію погодилася. Далі Золтан Лешовський сказав їй прийти в офіс Держпродспоживслужби у Львові, аби скласти підроблені документи про перевірку. Він склав припис, де зазначив несуттєві порушення, та мав за кілька днів повторно перевірити заклад, утім через хабар пообіцяв підприємці цього не робити.

13 лютого вони зустрілися у приміщенні зачиненого кафе, де жінка передала посадовцю Держпродспоживслужби звіт про виправлення виявлених порушень та 10 тис. грн хабара. При цьому, власниця кафе діяла під контролем поліцейських, до яких звернулась після пропозиції хабара, тому після передачі грошей Золтана Лешовського затримали правоохоронці.

У суді він свою провину визнав та підтвердив обставини справи. Однак він стверджував, що не вимагав хабар, а гроші як винагороду йому запропонувала сама підприємиця.

Враховуючи обставини справи, 29 квітня суддя Галицького райсуду Олег Юрків визнав Золтана Лешовського винним у одержанні хабара за ч. 1 ст. 368 ККУ та призначив 68000 грн штрафу. Крім цього, суд заборонив йому впродовж півтора року обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.