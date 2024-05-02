Тарас Лопушанський очолює теруправління НАБУ у Львові з моменту його створення у 2016 році

Керівник львівського територіального управління НАБУ Тарас Лопушанський подав декларацію про свої доходи за 2023 рік – подружжя декларує 1,8 млн грн доходів та понад 120 тис. заощаджень у валюті. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Тарас Лопушанський отримав 1,5 млн грн зарплати у НАБУ (на 150 тис. грн більше, ніж у 2022 році) та проценти від банку, його дружина Оксана вказала 255 тис. грн доходу від підприємницької діяльності. Заощадження подружжя становлять: 68 тис. доларів, 60 тис. євро та 260 тис. грн – валюту подружжя зберігає готівкою.

У 2023 році Лопушанські не купували нової нерухомості чи автомобілів. Як і у попередні роки, Тарас Лопушанський задекларував гараж – це єдина нерухомість, яка належить посадовцю. Сім’я керівника теруправління НАБУ може користуватись двома квартирами у Львові та ще одним гаражем. У 2022 році Оксана Лопушанська придбала косметологічне обладнання. У родини є лише одне авто Ford Kuga 2012 року випуску.

Тарас Лопушанський очолює теруправління НАБУ у Львові з початку його створення у 2016 році. Він має дві вищі освіти: юридичну і філологічну. Раніше займався адвокатською діяльністю.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.